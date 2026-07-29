Таможенники пресекли схему ухода от платежей на турецком табаке Таможенники выявили схему с неуплатой 130 млн рублей при ввозе турецкого табака

Сотрудники Центральной акцизной таможни выявили у одной из российских фирм уклонение от уплаты сборов на сумму около 130 млн рублей при проверке импорта табака из Турции, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Руководитель компании-импортера намеренно занижал таможенную стоимость продукции в 2,5 раза, что позволило ввезти через порт Новороссийска 900 тонн табака.

Руководитель организации-импортера при декларировании товара умышленно заявлял недостоверные сведения о таможенной стоимости продукции, занижая ее в 2,5 раза. Всего таким образом на территорию морского порта Новороссийск было ввезено 900 тонн табака, — говорится в сообщении.

После корректировки стоимости доначисленные платежи составили почти 130 млн рублей. В отношении директора возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 300 тыс. рублей и удовлетворил иск о взыскании недоимки.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 млн рублей. Незадекларированные украшения обнаружили у 46-летней россиянки, которая прилетела из Дубая. Товары нашли во время выборочного контроля в ВИП-зале при прохождении зеленого коридора.