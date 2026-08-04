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04 августа 2026 в 19:03

В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик

В ООН призвали защищать мирных граждан после смертельной атаки ВСУ на Геленджик

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало все стороны конфликта принимать все возможные меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов, заявили РИА Новости в организации, комментируя удар по Геленджику. Представитель УВКПЧ Марта Уртадо отметила, что эта атака и обстрел Московской области 4 августа свидетельствуют об общей эскалации, ведущей к росту числа пострадавших среди гражданского населения.

Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты, — сказала Уртадо.

Число детей, погибших в результате атаки ВСУ в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова назвала произошедшее страшной трагедией и проявлением агрессии Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, комментируя атаки ВСУ на Московскую область, заявила, что Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию, целенаправленно нанося удары по мирным жителям. По ее словам, Киев пытается давить на самое больное.

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