Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет Гособвинение запросило 20 лет лишения свободы для главы ЧВК «Ястреб» Марущенко

Сторона обвинения попросила приговорить главу ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 20 годам лишения свободы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Белгордоском областном суде. Лидера наемников обвиняют в организации убийства и похищения людей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

Следствие считает, что Марущенко обманом вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны России. Правоохранители думают, что ущерб от такого вымогательства превысил 8,8 млн рублей.

Согласно материалам дела Марущенко также приказывал похищать и убивать военнослужащих, которые отказывались ему подчиняться. Так, его жертвами стали рядового Рашид Аджиев и военный корреспондент Роман Семенов. Следователи считают, что по приказу главы ЧВК первого похитили и убили, а второго пытали.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского. Мужчина является фигурантом дела о публичном оправдании терроризма или его пропаганде с использованием интернета.