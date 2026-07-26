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26 июля 2026 в 13:22

«Ахмат» сообщил о появлении в Сумах американских наемников

«Ахмат» сообщил о присутствии в Сумах бойцов американской ЧВК FOG

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Военные американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG), ранее участвовавшие в боях в Курской области, замечены в Сумах, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, наемники уже прибыли в город и задействованы в выполнении боевых задач.

Сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они (ЧВК FOG — NEWS.ru) зашли в Сумы, — сообщил Аид.

Аид рассказал, что во время вторжения ВСУ в Курскую область бойцы FOG входили в состав наступательных сил, которым предстояло создать плацдарм для дальнейшего продвижения. По его словам, ранее подразделения ЧВК фиксировались в Судже, где они устроили фотосессию возле магазина «Пятерочка». После этого они покинули район боевых действий.

Аид также заявил, что в Сумах действуют не только наемники FOG, но и другие подразделения ВСУ, включая силы специальных операций и спецназ ГУР. По его словам, у американской ЧВК имеются собственные операторы БПЛА и диверсионные группы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что России известно о случаях особой жестокости со стороны наемников в Курской области, которые бросали гранаты в мирных людей. По его словам, нормы международного права для таких бойцов ничего не значат.

Россия
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США
спецоперация
Сумы
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