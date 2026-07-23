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23 июля 2026 в 20:18

Бастрыкин рассказал о жестоких выходках наемников в Курской области

Бастрыкин: наемники в Курской области бросали гранаты в мирных жителей

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следственному комитету России стало известно о случаях особой жестокости со стороны наемников в Курской области, которые бросали гранаты в мирных людей, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, нормы международного права для таких бойцов ничего не значат.

В рамках расследования следствию стало известно и о случаях особой жестокости со стороны наемников. Жители Курской области рассказывали, как иностранцы бросали гранаты в гражданских лиц, — рассказал глава ведомства.

Также Бастрыкин сообщил, что при вторжении ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя и более 560 получили ранения, в том числе 25 детей. Потерпевшими признаны и допрошены почти 87,2 тыс. человек.

До этого председатель Следственного комитета отмечал, что свыше 16,8 тыс. иностранных наемников присоединились к украинской армии с 2022 года. По его словам, большая часть из них была ликвидирована бойцами Вооруженных сил России, а некоторые другие разорвали контракты и покинули территорию Украины.

Власть
Александр Бастрыкин
Курская область
наемники
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