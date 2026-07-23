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23 июля 2026 в 14:10

Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ

Бастрыкин: более 630 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курской области

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При вторжении ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя и более 560 получили ранения, в том числе 25 детей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, всего потерпевшими признаны и допрошены почти 87,2 тыс. человек.

В результате действий украинских боевиков погибли 633 мирных жителя, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. Всего же потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тыс. человек, — отметил Бастрыкин.

Ранее глава СК РФ сообщал, что российские суды вынесли обвинительные приговоры более чем 1 200 украинским военнослужащим за преступления против мирного населения. По его словам, на данный момент завершено расследование 1 132 уголовных дел, суды рассмотрели 927 дел.

До этого глава Бастрыкин отмечал, что свыше 16,8 тыс. иностранных наемников присоединились к ВСУ с 2022 года. По его словам, большая часть из них была ликвидирована российскими войсками, а некоторые другие наемники разорвали контракты и покинули Украину.

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