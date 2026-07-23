Бастрыкин раскрыл число осужденных в России украинских военных

Российские суды вынесли обвинительные приговоры более чем 1200 украинским военнослужащим за преступления против мирного населения, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, на данный момент завершено расследование 1132 уголовных дел, рассмотрено 927 дел, передает ТАСС.

Завершено расследование 1132 уголовных дел. Судами по существу рассмотрено 927 дел, обвинительные приговоры вынесены в отношении 1209 украинских военнослужащих. Они осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с гражданским населением, наемничество и другие преступления, — рассказал Бастрыкин.

До этого глава СК России отмечал, что с 2022 года свыше 16,8 тыс. иностранных наемников присоединились к ВСУ. По его словам, большая часть из них ликвидирована, а некоторые другие наемники разорвали контракты и покинули Украину.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, реализуя политику ненависти. Она привела в пример истории людей, которые рассказывали, как украинские дроны охотились за ними на улицах.