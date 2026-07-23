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23 июля 2026 в 11:37

Бастрыкин раскрыл, сколько иностранных наемников присоединилось к ВСУ

Бастрыкин: свыше 16,8 тыс. наемников присоединились к ВСУ после начала СВО

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Свыше 16,8 тыс. иностранных наемников присоединились к ВСУ с 2022 года, заявил в беседе с ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он дал интервью в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

По имеющимся данным, с начала проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников прибыло более 16,8 тыс. иностранцев, — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что большая часть из них ликвидирована. По словам главы Следкома, некоторые наемники разорвали контракты и покинули Украину.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил гражданина Колумбии Эйдера Армандо Пипикано Менесеса к 14 годам лишения свободы. Он за вознаграждение воевал на стороне украинской армии. По версии следствия, он за 2,5 года службы получил практически 2,7 млн рублей.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали еще двоих наемников из Колумбии. Военные отметили, что руководство ВСУ обращается с иностранными солдатами как с расходным материалом и отправляет их в бой как пушечное мясо.

Европа
Украина
Александр Бастрыкин
наемники
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