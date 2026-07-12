«Бросают на убой»: ВСУ потеряли двух колумбийских наемников под Купянском Двух наемников ВСУ из Колумбии ликвидировали на Купянском направлении

Двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали на Купянском направлении, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, командование украинской армии без колебаний задействует колумбийских наемников как расходный материал.

На Купянском участке фронта в качестве пушечного мяса командование ВСУ уже без стеснения использует колумбийских наемников, которых бросают на убой. В частности, за последние дни стало известно об уничтожении Нильсона Пардо и Исака Мальдонадо. Характерно, что Пардо пересек границу с Украиной 29 мая этого года и меньше чем через месяц уже был уничтожен военнослужащими 68-й дивизии ЛенВО, — сказал собеседник агентства.

Ранее двое колумбийских наемников ВСУ пожалели о решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине. Они пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач».

До этого командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Камчатка рассказал, что российские военнослужащие сталкивались у Красного Лимана в ДНР с иностранными наемниками ВСУ. По его словам, среди них были колумбийцы.