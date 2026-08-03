Четыре российских аэропорта ввели дополнительные меры безопасности Росавиация: аэропорты Иванова, Геленджика и Ярославля с Калугой закрыли небо

Аэропорты Иваново (Южный), Геленджика, Ярославля (Туношна) и Калуги (Грабцево) временно прекратили прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. О возобновлении штатного расписания будет сообщено особо.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

В отношении Геленджика уже применяются особые меры. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера — из Москвы и Петербурга — не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

До этого стало известно, что в аэропортах Геленджика, Краснодара, Кирова (Победилово), Оренбурга и Уфы введены ограничения. Представитель Росавиации Артем Кореняко добавил, что речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.