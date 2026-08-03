Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 06:15

Четыре российских аэропорта ввели дополнительные меры безопасности

Росавиация: аэропорты Иванова, Геленджика и Ярославля с Калугой закрыли небо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорты Иваново (Южный), Геленджика, Ярославля (Туношна) и Калуги (Грабцево) временно прекратили прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. О возобновлении штатного расписания будет сообщено особо.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

В отношении Геленджика уже применяются особые меры. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера — из Москвы и Петербурга — не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

До этого стало известно, что в аэропортах Геленджика, Краснодара, Кирова (Победилово), Оренбурга и Уфы введены ограничения. Представитель Росавиации Артем Кореняко добавил, что речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Регионы
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный петербургский художник ушел из жизни
Власти Таиланда выразили соболезнования после убийства россиян в Паттайе
МИД Таиланда отдал распоряжение после убийства россиян
В Таиланде назвали ударом по имиджу страны убийство россиян
Беспилотники «Севера» перекрыли ВСУ кислород под Харьковом
Тела афроамериканцев и колумбийцев обнаружили при освобождении Любицкого
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на Сумском направлении
Стали известны результаты ночной работы российских артиллеристов
Густой дым от вспыхнувшего электросамоката заполнил 12-этажный дом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 августа: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 131 БПЛА
Российские военные смогли перехитрить ВСУ в Любицком
«Взрывная» диарея из США грозит распространением на другие страны
Похищенный в 2005 году Lexus нашли в Иркутске и вернули владельцу
Глава НФС назвала главные проблемы фитнес-отрасли в России
Нутрициолог рассказала, какие продукты теряют витамины после разогрева
В ВСУ пожаловались на нехватку холодильников в моргах
Дизайнер объяснила, как оформить комнату подростка
Стало известно, на сколько снизились оружейные поставки США Украине
Неизвестные в Приморье обстреляли пункт контроля
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.