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03 августа 2026 в 06:00

Разнесли пункты управления украинскими БПЛА: успехи ВС РФ к утру 3 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар по украинским пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области и в Райгородке Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 августа?

ВКС России разнесли пункты управления украинскими БПЛА

В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по объектам противника — пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в н. п. Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Сеньково Харьковской области, а также по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в н. п. Райгородок (ДНР)», — уточнили в ведомстве.

Силы ПВО сбили над регионами 245 БПЛА за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 245 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Липецкой, Кировской, Омской, Самарской, Брянской и Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Пермском, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и ХМАО.

Российские бойцы ликвидировали колумбийского наемника на Купянском направлении

Колумбийский наемник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими бойцами на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах. В операции участвовали военнослужащие 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

«На Купянском направлении военнослужащими 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ликвидирован очередной колумбийский наемник — Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас — бывший колумбийский солдат», — сказал собеседник агентства.

Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине

Российский беспилотник типа «Герань» ударил по радиолокационной станции «Пеликан» в Днепропетровской области Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, вражеская РЛС располагалась в районе населенного пункта Калиновка.

«Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА „Герань-4 Сикер“ по радиолокационной станции „Пеликан“ ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

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