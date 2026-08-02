Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине Минобороны: российская «Герань» ударила по РЛС «Пеликан» под Днепропетровском

Российский беспилотник типа «Герань» ударил по радиолокационной станции «Пеликан» в Днепропетровской области Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, вражеская РЛС располагалась в районе населенного пункта Калиновка.

Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

До этого военный эксперт Виталий Киселев обратил внимание, что ВСУ стали натягивать антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в ДНР, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. При этом, по его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта.