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02 августа 2026 в 18:52

Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине

Минобороны: российская «Герань» ударила по РЛС «Пеликан» под Днепропетровском

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский беспилотник типа «Герань» ударил по радиолокационной станции «Пеликан» в Днепропетровской области Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, вражеская РЛС располагалась в районе населенного пункта Калиновка.

Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

До этого военный эксперт Виталий Киселев обратил внимание, что ВСУ стали натягивать антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в ДНР, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. При этом, по его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта.

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