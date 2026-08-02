Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму

Депутат Государственной думы, народный артист России Николай Бурляев заявил NEWS.ru, что в культуре он принесет больше пользы, чем в политике. Так он прокомментировал собственный отказ от участия в грядущих выборах. По словам Бурляева, после завершения депутатских полномочий он намерен сосредоточиться на творческой деятельности.

Я принял решение еще полтора года назад — больше не баллотироваться в Госдуму, а заниматься творчеством. Планов много: три художественных фильма, один документальный, три книги на выходе… Считаю, что в творчестве буду более полезен, — объяснил свое решение собеседник.

Одна из книг, по словам Бурляева, будет посвящена его работе в статусе депутата и коллегам во власти. Деятель культуры признался, что мало с кем из них был бы готов «пойти в разведку».

Когда я оглядывал зал, то думал, с кем бы я пошел в разведку — да простят меня коллеги, я видел человек семь-восемь, с кем я готов туда пойти. <...> До конца года напишу книгу о политике и культуре и честно скажу все, что думаю, — пообещал артист.

Бурляев также выразил мнение, что российская певица Алла Пугачева может получить прощение россиян только в случае, если покается. Однако он подчеркнул, что раскаяние должно быть искренним и идти от сердца.