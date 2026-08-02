Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 19:20

Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму

Депутат Бурляев заявил, что решил отказаться от политики в пользу культуры

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Государственной думы, народный артист России Николай Бурляев заявил NEWS.ru, что в культуре он принесет больше пользы, чем в политике. Так он прокомментировал собственный отказ от участия в грядущих выборах. По словам Бурляева, после завершения депутатских полномочий он намерен сосредоточиться на творческой деятельности.

Я принял решение еще полтора года назад — больше не баллотироваться в Госдуму, а заниматься творчеством. Планов много: три художественных фильма, один документальный, три книги на выходе… Считаю, что в творчестве буду более полезен, — объяснил свое решение собеседник.

Одна из книг, по словам Бурляева, будет посвящена его работе в статусе депутата и коллегам во власти. Деятель культуры признался, что мало с кем из них был бы готов «пойти в разведку».

Когда я оглядывал зал, то думал, с кем бы я пошел в разведку — да простят меня коллеги, я видел человек семь-восемь, с кем я готов туда пойти. <...> До конца года напишу книгу о политике и культуре и честно скажу все, что думаю, — пообещал артист.

Бурляев также выразил мнение, что российская певица Алла Пугачева может получить прощение россиян только в случае, если покается. Однако он подчеркнул, что раскаяние должно быть искренним и идти от сердца.

Культура
Николай Бурляев
Госдума
артисты
депутаты
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При взрыве у полицейского участка погибли не менее семи человек
«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона
Взрыв газа оказался не помехой для свадьбы
Российские ученые создали генетический атлас болезней сердца
«Об этом и Михалков говорит»: депутат ГД Бурляев предрек скорое очищение РФ
Россиян предупредили об опасности открытых Wi-Fi-сетей
Украину предложили отрезать от моря
Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму
Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали
В давке на фестивале пострадали более 20 человек
«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада
Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы и Турции
Водитель без прав прокатил приятеля на капоте и поплатился за это
Армия Израиля заявила об уничтожении трех радикалов в Газе
В Госдуме спрогнозировали новый этап участия США в конфликте на Украине
Плющенко рассказал, получает ли прибыль от своей академии
Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы
В российском регионе загорелся грузовик с зерном
Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.