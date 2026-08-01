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01 августа 2026 в 18:43

В Госдуме рассказали, когда предпенсионерам положены налоговые льготы

Депутат Чаплин: россияне предпенсионного возраста имеют право на льготы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчины, достигшие 59 лет, и женщины, которым исполнилось 54 года, имеют право на налоговые льготы для предпенсионеров в 2026 году, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью RT. Преимущество заключается в полном освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида недвижимости: квартиры, жилого дома. Он также уточнил, что налоговые льготы начинают действовать за пять лет до наступления пенсионного возраста.

Если у человека есть, например, две квартиры, льгота применяется только к одной из них — как правило, к той, где налог выше. А вторая льгота — вычет по земельному налогу. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. метров одного земельного участка. Если участок не превышает шести соток, налог может вовсе не начисляться, — сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сказал, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.

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