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01 августа 2026 в 07:05

В Госдуме перечислили льготы для работающих пенсионеров

Депутат Говырин: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации. Конкретные даты согласовываются с работодателем, за сотрудником при этом сохраняются рабочее место и средний заработок.

Работающий пенсионер в России сохраняет многие льготы, хотя их набор зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов, — заявил парламентарий.

Говырин также напомнил, что страховая пенсия продолжает выплачиваться в полном объеме независимо от факта трудоустройства. С 2025 года работающим пенсионерам снова проводится ежегодная индексация, а в августе пенсия дополнительно пересчитывается с учетом страховых взносов, уплаченных за предыдущий год. Размер прибавки при этом определяется официальным размером заработной платы и количеством начисленных пенсионных коэффициентов.

Депутат особо подчеркнул, что продолжение трудовой деятельности не лишает пенсионеров федеральных налоговых льгот. В частности, от налогообложения можно освободить по одному объекту каждого вида недвижимости — например, квартиру, жилой дом и гараж. По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток одного участка.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил, что право на бесплатный земельный участок имеют многодетные семьи, Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и матери-героини. По его словам, такая возможность также предусмотрена для участников программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике».

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