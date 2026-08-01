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01 августа 2026 в 07:58

Киевские предприятия ВПК не выдержали мощи российских ударов

ВС России ударили по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и области, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Они были задействованным в производстве, хранении и доставке ракет, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ. Для нанесения удара применялось высокоточное оружие.

Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киев и Киевской области, — заявили в МО РФ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. По его словам, бои за эти населенные пункты начались сразу после освобождения Новой Сечи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, Минобороны России сообщало, что высокоточным оружием были поражены резервуар с ГСМ и производственные корпуса НПЗ в порту Одессы. В ведомстве уточнили, что удары наносились с применением авиационных средств и беспилотников.

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