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01 августа 2026 в 08:45

Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Автобус с работниками железорудного комбината подвергся атаке Вооруженных сил Украины на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Березка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своем канале в мессенджере МАКС. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения.

В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб, — говорится в сообщении.

Губернатор назвал эту атаку «очень циничной», поскольку «противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям». Балицкий выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших, уточнив, что всем будет оказана вся возможная помощь.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР. По словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. Трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще четверо проходят лечение амбулаторно.

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