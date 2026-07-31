Мирный житель погиб после атаки ВСУ на фермерское хозяйство

Мирный житель погиб после атаки ВСУ на фермерское хозяйство Мирный житель погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство в Запорожской области

Мирный житель погиб в результате атаки дронов ВСУ на фермерское хозяйство в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своей странице в МАКСе. Он подчеркнул, что погибшим оказался мужчина 2000 года рождения.

В районе села Кирово Токмакского муниципального округа ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Это невосполнимая утрата, и мы разделяем с вами горечь потери, — сообщил Балицкий.

Глава региона отметил, что на месте происшествия специалисты обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Для его обезвреживания были задействованы саперные группы.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды атаковали беспилотниками район стихийного рынка в Каховке Херсонской области. По данным местных властей, у четырех пострадавших диагностированы акубаротравмы, минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также российские военные поразили киевский инновационный терминал компании «Новая почта». В Минобороны уточнили, что объект использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения.