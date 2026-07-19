ВС РФ ударили по терминалу «Новой почты» с продукцией двойного назначения

ВС РФ ударили по терминалу «Новой почты» с продукцией двойного назначения

Российские военные поразили киевский инновационный терминал компании «Новая почта», сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что объект использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения.

[Поражен] Киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью «Герань-4 сикер».

До этого сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за прошлый день сбили 123 украинских беспилотника над 11 регионами страны. Атаки отражены в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.