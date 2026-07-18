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18 июля 2026 в 20:50

Минобороны подсчитало уничтоженные над Россией БПЛА за день

Минобороны: силы ПВО сбили 123 вражеских БПЛА над Россией за день

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Российская противовоздушная оборона за день сбила 123 украинских беспилотника над 11 регионами страны, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Атаки отражены в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, — говорится в сообщении.

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