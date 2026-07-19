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19 июля 2026 в 07:46

Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем

Минобороны: российские войска поразили используемый ВСУ локомотив под Запорожьем

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Российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью «Герань-4 сикер».

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» на Сумском направлении обнаружили и ликвидировали мобильную группу украинских операторов дронов. Как сообщил командир разведгруппы с позывным Горизонт, противник активно маневрировал и пытался скрыться. Расчет орудия Д-30 накрыл цель с первого выстрела.

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