Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем Минобороны: российские войска поразили используемый ВСУ локомотив под Запорожьем

Российские войска поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью «Герань-4 сикер».

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» на Сумском направлении обнаружили и ликвидировали мобильную группу украинских операторов дронов. Как сообщил командир разведгруппы с позывным Горизонт, противник активно маневрировал и пытался скрыться. Расчет орудия Д-30 накрыл цель с первого выстрела.