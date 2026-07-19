Российские войска сорвали планы ВСУ по запуску дронов в Сумской области

Бойцы российской группировки войск «Север» на Сумском направлении обнаружили и ликвидировали мобильную группу украинских операторов дронов, сообщил командир разведгруппы с позывным Горизонт. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник активно маневрировал и пытался скрыться.

Работали на ЛБС. Здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их, — рассказал Горизонт.

Боец отметил, что после обнаружения противника координаты передали артиллеристам и расчет орудия Д-30 накрыл цель с первого выстрела. В результате группа была уничтожена полностью — ни техники, ни операторов не осталось, украинцы не успели запустить ни одного беспилотника.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Севера» за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА, а также склады боеприпасов и ключевые объекты инфраструктуры противника.