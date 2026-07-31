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31 июля 2026 в 17:23

Россиянин дважды дерзко обнес магазин, чтобы поесть шашлыка

Жителя Санкт-Петербурга обвинили в двойной краже шашлыка и алкоголя из магазина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина дважды украл продукты и алкоголь на сумму почти 9 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Он приходил в гипермаркет на проспекте Большевиков 19 и 29 апреля, где собирал в корзину виски, мясо, кофе и масло, после чего беспрепятственно покидал магазин, минуя кассовую зону.

При задержании злоумышленник не стал отрицать содеянного. Мужчина заявил, что, поскольку его поймали, он готов понести ответственность. Уголовное дело уже передано для рассмотрения в Невский районный суд.

Ранее росгвардейцы в Московской области задержали подозреваемого в хищении строительных инструментов из гипермаркета в поселке Атепцево на Киевском шоссе. Сигнал «Тревога» поступил силовикам из торгового объекта. Мужчина планировал совершить кражу в несколько этапов, приехал к магазину на такси и попросил водителя дождаться его у входа.

До этого в Москве супружеская пара похитила у банка 46 млн рублей с помощью оформления кредитов на вымышленных людей с фотографиями персонажей из аниме. При этом молодые люди были фанатами игры Genshin Impact.

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