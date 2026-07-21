Врач ответила, можно ли запивать шашлык пивом Врач Ольга Чистик: запивать шашлык пивом опасно для поджелудочной

Запивать шашлык пивом опасно для поджелудочной, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Ольга Чистик. Она отметила, что оба продукта богаты пуринами, которые расщепляются до мочевой кислоты — это может спровоцировать приступ подагры.

Картину этого приступа сложно с чем-то спутать. Через 6–24 часа после застолья человек просыпается от резкой жгучей боли в суставе. Тот опухает, кожа над ним краснеет, становится горячей, — рассказала Чистик.

Врач подчеркнула, что жирное мясо требует мощного выброса ферментов, а алкоголь провоцирует спазм сфинктера Одди. По ее словам, из‑за этого ферменты копятся в поджелудочной железе и начинают переваривать ее ткани, развивается острый панкреатит.

Ранее диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что идеальным дополнением к шашлыку станут свежие или печеные овощи с лавашем. Специалист подчеркнул, что плохим гарниром к мясу с мангала тем временем станут картошка фри или макароны.