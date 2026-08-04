Пельмене-шашлык — мой личный бунт против классики: все удивляются и уплетают за обе щеки. 20 минут на топ-закуску лета

Пельмене-шашлык — мой личный бунт против классики: все удивляются и уплетают за обе щеки. 20 минут на топ-закуску лета

Закусочные шашлычки с пельменями — это когда привычное блюдо вдруг становится звездой фуршета. Пельмени отвариваю до готовности, смешиваю с пряным песто, нанизываю на шпажки вперемешку с овощами, сыром и прошутто. Получается невероятная вкуснятина: нежная моцарелла, сладкие томаты, солоноватое мясо и сочная зелень в каждой порции.

Ингредиенты

Пельмени — 500 г, прошутто — 200 г, сыр моцарелла мини — 150 г, оливки без косточки — 150 г, артишок маринованный — 150 г, перец красный жареный — 150 г, томат черри — 150 г, базилик — 1 пучок, масло оливковое — 1 ст. л., базилик для соуса — 1 пучок, тимьян — 5 веточек, сыр пармезан тертый — 2 ст. л., кедровые орехи — 2 ст. л., масло оливковое для соуса — 60 мл, мед — 1 ст. л., уксус красный винный — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю соус: взбиваю в блендере листья базилика и тимьяна, пармезан, кедровые орехи, оливковое масло, мед, уксус и лимонный сок с щепоткой соли до однородности. Тем временем отвариваю пельмени по инструкции на упаковке, откидываю на дуршлаг и, пока они теплые, смешиваю с парой ложек соуса — так они пропитаются и станут ароматными. Нарезаю артишоки и жареный перец на небольшие кусочки, томаты черри оставляю целыми.

На деревянные шпажки попеременно нанизываю пельмени, томаты, прошутто, мини-моцареллу, оливки, артишоки, перец и листочки базилика — не слишком плотно, чтобы удобно было есть. Выкладываю шашлычки на сервировочное блюдо, щедро поливаю оставшимся соусом и сразу подаю — пока сыр чуть плавится от тепла пельменей, а зелень сохраняет свежесть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда проткнул шпажкой теплый пельмень, моцареллу и томат, все это слегка подтаяло и схватилось в единую композицию — выглядит как дорогая закуска из ресторана. Советую подавать шашлычки на деревянной доске, присыпав крупной солью и свежемолотым перцем: гости разбирают мгновенно.