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23 июля 2026 в 15:34

Забытый вкус советских пельменей: вот простой трюк, чтобы забыть навсегда про магазинные, — вам захочется лепить их снова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Домашние пельмени — это не просто еда, это ритуал. В этом рецепте важно соблюсти пропорции: на стакан муки — одно яйцо и щепотка соли. Тесто получается эластичным, а бульон — прозрачным и ароматным.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 400 г, яйца — 2 шт., вода ледяная — 150 мл, соль — 1 ч. л., фарш свино-говяжий — 500 г, лук репчатый — 1 шт., перец черный молотый — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., масло сливочное — для подачи.

Как готовлю

Сначала просеиваю муку горкой, делаю в центре углубление, вбиваю яйца, добавляю соль и ледяную воду. Замешиваю крутое тесто, заворачиваю в пленку и оставляю отдыхать на 30 минут. Тем временем смешиваю фарш с мелко натертым луком, солью и перцем. Раскатываю тесто в тонкий пласт, вырезаю кружочки, на каждый кладу по чайной ложке начинки и леплю пельмени. Варю в кипящей подсоленной воде с лавровым листом до всплытия, затем еще 3–4 минуты. Подаю горячими, щедро полив растопленным сливочным маслом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пельмени получились плотными, но нежными, а бульон — прозрачным и насыщенным, хоть отдельно пей. Не повторяйте мою ошибку: не варите их слишком долго, как только всплыли — выключайте, иначе потеряете всю магию домашнего вкуса.

Проверено редакцией
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