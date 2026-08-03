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03 августа 2026 в 17:05

Самые вкусные кабачковые оладьи: берем чуть сыра и ветчины — получаются нежные и с корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Когда кабачков становится особенно много, эти оладьи появляются у меня на столе чаще обычных. Ветчина делает их более сытными, сыр красиво расплавляется во время запекания, а сами оладьи остаются сочными внутри и покрываются аппетитной румяной корочкой.

Особенно вкусно подавать их с творожным сыром и свежими листьями салата.

Для приготовления понадобится: кабачок — 300 г, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 3 ст. л., ветчина — 60 г, твердый сыр — 60 г, соль — 1/2 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Затем хорошо отожмите выделившийся сок. Добавьте яйцо, натертый сыр, нарезанную мелкими кубиками ветчину, муку и черный перец, тщательно перемешайте до однородной массы.

Противень застелите пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие круглые оладьи толщиной около 1,5 см. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до красивой золотистой корочки. По желанию за 5 минут до готовности можно включить режим конвекции или гриль, чтобы верх стал еще румянее.

Личный опыт

Чаще всего подаю такие оладьи теплыми, намазав каждый небольшим количеством творожного сыра и добавив лист салата. Иногда сверху кладу кружочек помидора — получается отличный легкий ужин или вкусный перекус без жарки на сковороде.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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