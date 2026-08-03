Осужденный бывший муж Лерчек захотел посетить храм

Осужденный за незаконный вывод средств в ОАЭ Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), выразил желание посетить храм на территории СИЗО-2 «Бутырка», сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский в беседе с 5-tv.ru. Он также отметил, что претензий к условиям содержания в изоляторе у Чекалина нет.

Нормально себя чувствует, вопросов к изолятору нет. <...> Главной просьбой Чекалина к членам ОНК было желание сходить в храм, — сказал Высотский.

По словам Высотского, осужденный содержится в камере, рассчитанной на четырех человек, однако сейчас с ним находятся лишь двое сокамерников. Оба, как и Чекалин, отбывают наказание за экономические преступления впервые. В распоряжении заключенных имеются телевизор и холодильник, а сам Чекалин регулярно посещает спортзал. При этом мужчина сильно переживает за своих детей и бывшую супругу, с которой ему регулярно предоставляют свидания.

Ранее адвокат осужденного заявил, что его подзащитный намерен добиваться отмены приговора и полного оправдания. Чекалина признали виновным в незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ и приговорили к семи годам колонии общего режима.