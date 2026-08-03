Эстонцы пришли в ярость из-за планов властей на храм в Таллине В Эстонии раскритиковали идею властей забрать у ЭПХЦ храм в Таллине

Жители Эстонии выступили против замысла властей изъять у Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) ее главный храм в Таллине, сообщает РИА Новости. Речь идет о соборе Александра Невского. Глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями и ЭПХЦ договор о безвозмездном пользовании храмом.

«Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть», «Правительство или люди, нападающие на Дом Божий, не добьются ничего хорошего», «Церковь принадлежит тем людям, кто ходят туда на богослужения, а не попам и патриархам», — возмутились интернет-пользователи.

Пятиглавый храм на 1,5 тыс. прихожан был построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Его освятили в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что планы украинских властей по превращению Киево-Печерской лавры в «бесовское капище» являются актом духовного вандализма. По его мнению, за этим решением стоит личная неприязнь президента Украины Владимира Зеленского к православию.