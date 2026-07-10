Планы украинских властей по превращению Киево-Печерской лавры в «бесовское капище» являются актом духовного вандализма, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, внутри европейской страны продолжается глумление над памятью тысяч православных людей.

Заявление, что Украина хочет превратить Киево-Печерскую лавру в «бесовское капище», к сожалению, подтверждается фактами. Местные власти приняли закон о создании «Украинского национального пантеона» на территории нашей общей святыни, колыбели русского православия. Это не просто кощунство, а сознательное глумление над памятью тысяч православных людей, которые веками молились в этих стенах. В Киеве планируют переносить на территорию монастыря останки националистов, включая преданного анафеме гетмана [Ивана] Мазепу, и проводить там свои обряды. Это не попытка сохранить историю, а уничтожить духовный центр, подменив его политическим пантеоном, — сказал Иванов.

По его мнению, за этим решением стоит личная неприязнь президента Украины Владимира Зеленского к православию. Депутат добавил, что власти страны уже вытеснили каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры.

Мы уже видели, как киевские власти планомерно вытесняли каноническую УПЦ из лавры, передавали храмы раскольникам, изгоняли монахов. А теперь они хотят окончательно осквернить святое место, превратив его в «национальное капище». Это прямое нарушение не только канонов, но и норм ЮНЕСКО. За всем этим стоит личная неприязнь Зеленского к православию. Он сам говорил, что вырос в нерелигиозной семье. Но попытка уничтожить то, что свято для миллионов, не останется безнаказанной. Те, кто глумится над святынями, ответят за свои деяния — и перед людьми, и перед Богом, — заключил Иванов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти намеренно высмеивают Киево-Печерскую лавру, пытаясь превратить ее в «бесовское капище». По ее словам, в планах Украины — устраивать там обряды у бюста «преданного анафеме гетмана Мазепы».