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24 июля 2026 в 11:16

Работники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ

Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ в Волынской области

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Сотрудники военкомата в Волынской области Украины похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Иоанна Кузьминского, сообщает украинский православный телеканал «Первый казацкий». На кадрах видно, как люди в специальной форме и балаклавах силой тащат мужчину в микроавтобус.

То, что вы видите, как полуобнаженного человека, кричащего и сопротивляющегося, тянут как барана к микроавтобусу уроды из ТЦК, — это первый случай, когда преступная мобилизация священников УПЦ была зафиксирована на видео в момент похищения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские на Украине сломали жителю Ивано-Франковска руку и ногу, а затем доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По данным уполномоченного по правам человека в стране Дмитрия Лубинца, пострадавшего обвинили в симуляции вместо оказания помощи.

До этого украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте. По словам его подруги Тони Ноябревой, артиста практически похитили прямо на улице возле дома.

Европа
мобилизации
Украина
УПЦ
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