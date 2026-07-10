«Бесовское капище»: Захарова раскрыла планы Зеленского по Лавре

Киевские власти намеренно высмеивают Киево-Печерскую лавру, пытаясь превратить ее в «бесовское капище», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала принятие Верховной радой закона о создании «Украинского национального пантеона» на территории лавры.

Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище, чтобы устраивать там не только обряды у бюста преданному анафеме гетману Мазепе, но и буквально пляски на костях всякого бандитского отребья, предателей и кровавых палачей своих земляков, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, это демонстрирует личную неприязнь президента Украины Владимира Зеленского к православной вере, направленную на причинение страданий духовенству и прихожанам канонической церкви. Захарова добавила, что принятый документ противоречит как действующему законодательству Украины, так и нормам ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что за 12 лет на территории Украины повреждены и уничтожены около 200 православных храмов, пострадали и были убиты священники. Как указал доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Андрей Манойло, речь идет о целенаправленном давлении на Русскую православную церковь.