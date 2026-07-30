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30 июля 2026 в 08:50

Предприятие в Удмуртии подверглось атаке беспилотников

Абрамова рассказала об атаке дронов ВСУ на предприятие в Удмуртии

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке украинских беспилотников, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в своем канале в мессенджере МАКС. По оперативным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба RWB сообщила, что на складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. В компании уточнили, что возгорание возникло после атаки ВСУ.

Также пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 беспилотников. Под ударом оказались, в частности, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская области, а также акватории Черного и Азовского морей.

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