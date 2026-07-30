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30 июля 2026 в 09:04

Израиль захотел обзавестись смертоносным оружием

Bloomberg: Израиль планирует создать самолет уровня истребителя F-35

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Израиль намерен разработать боевой беспилотный самолет, который по своим возможностям будет сопоставим с американским истребителем F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, этот проект входит в общую стратегию Тель-Авива, направленную на постепенный отказ от американской военной помощи и переход к совместным программам разработки и производства вооружений.

Источники также указали, что в создании нового беспилотного самолета, возможно, примут участие другие страны. Однако собеседник не стал раскрывать, кто именно может приложить руку к разработке.

Истребитель F-35, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin, относится к семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. По данным Счетной палаты США, ежегодные расходы на программу его создания составляют $1,6 трлн (124 трлн рублей).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против возможной передачи Турции американских истребителей F-35. По его мнению, поставка этих самолетов Анкаре привела бы к нарушению баланса сил на Ближнем Востоке. В свою очередь президент США Дональд Трамп, как сообщалось, был сильно рассержен критикой израильского премьера и считал, что тот не должен был вмешиваться в этот вопрос.

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