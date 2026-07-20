Вашингтон усиливает авиацию на Ближнем Востоке новыми самолетами NYT: США перебросили F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток

США перебрасывают дополнительные истребители F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток, передает The New York Times. По информации издания, в регион также направляются дополнительные самолеты-заправщики.

Источники газеты среди американских чиновников рассказали, что F-16 с базы в Германии и F-35 из Великобритании уже направлены на Ближний Восток. Также отмечается, что часть заправщиков США, как ожидается, может быть размещена на авиабазах в Израиле.

В публикации говорится, что точное место базирования дополнительных боевых самолетов пока остается неизвестным. Газета связала переброску авиации с возможностью усиления действий администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар по центру управления специальными операциями США на базе Эт-Танф в Сирии. Агентство Tasnim со ссылкой на заявление организации проинформировало, что атака была совершена в качестве возмездия за гибель иранских солдат в Ираншехре, она привела к уничтожению радиолокационной станции, нескольких вертолетов ВВС США и гибели значительного числа американских военнослужащих.