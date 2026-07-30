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30 июля 2026 в 09:03

Футболист «Лечче» загадочно исчез после свадьбы в Замбии

Футболист Банда пропустил сбор «Лечче» и перестал выходить на связь

Ламек Банда Ламек Банда Фото: Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Замбийский вингер итальянского «Лечче» Ламек Банда пропал и перестал выходить на связь с руководством клуба и своим агентом, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Футболист должен был вернуться в Италию после свадьбы, которую отпраздновал в Замбии в середине июня, однако до сих пор не прибыл в расположение команды и пропустил начало предсезонной подготовки.

Сначала Банда объяснял задержку бюрократическими проблемами с паспортом. Позже связь с игроком полностью прервалась. По информации источников, ни представители «Лечче», ни агент футболиста не могут с ним связаться. Последний раз Банду видели несколько дней назад в аэропорту имени Кеннета Каунды в Лусаке. Он выглядел готовым к вылету, однако в Италию так и не прилетел. С тех пор достоверной информации о его местонахождении не поступало.

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