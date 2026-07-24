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24 июля 2026 в 11:23

Спасатели ищут подростка, пропавшего после купания в Вятке

Подросток из Кирова пропал во время купания в реке Вятке

Фото: max.ru/id4345091888_gos*
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В Кирове спасатели ищут подростка, который пропал во время купания в реке Вятке, сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, мальчик 2010 года рождения исчез накануне, 23 июля. Инцидент произошел в месте, не предназначенном для купания, примерно в 100 метрах от городского пляжа.

Ранее волонтеры в Башкирии объявили поиск 11-летней школьницы, которая уехала из дома на велосипеде и не вернулась. По данным добровольцев, девочка проживает в селе Иглино. Согласно ориентировке, школьница худощавого телосложения, ее рост — около 150 сантиметров. У нее темно-русые волосы и зеленые глаза.

Между тем стало известно, что пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю школьницу нашли живой. Все это время девочка находилась в городе Старая Купавна, который расположен примерно в 150 километрах от ее дома. След школьницы удалось взять с помощью поисковой собаки — она привела волонтеров к дороге.

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