Спасатели ищут подростка, пропавшего после купания в Вятке Подросток из Кирова пропал во время купания в реке Вятке

В Кирове спасатели ищут подростка, который пропал во время купания в реке Вятке, сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, мальчик 2010 года рождения исчез накануне, 23 июля. Инцидент произошел в месте, не предназначенном для купания, примерно в 100 метрах от городского пляжа.

Ранее волонтеры в Башкирии объявили поиск 11-летней школьницы, которая уехала из дома на велосипеде и не вернулась. По данным добровольцев, девочка проживает в селе Иглино. Согласно ориентировке, школьница худощавого телосложения, ее рост — около 150 сантиметров. У нее темно-русые волосы и зеленые глаза.

Между тем стало известно, что пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю школьницу нашли живой. Все это время девочка находилась в городе Старая Купавна, который расположен примерно в 150 километрах от ее дома. След школьницы удалось взять с помощью поисковой собаки — она привела волонтеров к дороге.