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23 июля 2026 в 15:35

Уехавшая на велосипеде из дома девочка поставила на уши все село

В Башкирии волонтеры ищут пропавшую 11-летнюю школьницу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Волонтеры в Башкирии разыскивают пропавшую 11-летнюю школьницу, которая уехала на велосипеде и не вернулась домой, сообщается на странице отряда «Башрегионспас» в соцсети «ВКонтакте». По словам добровольцев, девочка проживает в селе Иглино.

Помогите найти подростка. Пропала [девочка] 11 лет в с. Иглино. 23 июля уехала на велосипеде в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Согласно ориентировке, девочка обладает худощавым телосложением. Ее рост — 150 сантиметров, волосы темно-русые, глаза зеленые. Подросток была одета в красную футболку, черные штаны и голубые сланцы. Уточняется, что девочка нуждается в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что курганские правоохранители вторую неделю ищут пропавшую девочку, которая могла утонуть в реке Исети. К поискам привлечены водолазы, используется беспилотная авиация. Отмечается, что ребенка на глазах очевидцев унесло течением.

До этого пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю школьницу нашли живой. Все это время девочка находилась в городе Старая Купавна, расположенном в 150 километрах от ее дома. По данным правоохранителей, ребенок ушел из дома после конфликта с матерью.

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