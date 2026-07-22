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22 июля 2026 в 16:35

В Кургане вторую неделю ищут пропавшую во время купания школьницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Курганские правоохранители вторую неделю ищут пропавшую несовершеннолетнюю, которая могла утонуть на реке Исети, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. К поискам привлечены водолазы, используются беспилотные авиационные системы.

В Катайске ведутся поиски 16-летней девочки. Она пропала во время купания в реке Исети 11 июля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, в том числе из Екатеринбурга. По данным следствия, пропавшая вместе со сверстником пошла купаться в непредназначенном для этого месте. Девочку на глазах очевидцев унесло течением.

Поисковые мероприятия проходят во взаимодействии с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Курганской области, водолазами областной поисково-спасательной службы. Продолжается обследование акватории реки, а также береговой территории, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем, — говорится в сообщении.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

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