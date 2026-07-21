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21 июля 2026 в 19:09

В реке российского региона утонул 68-летний мужчина

В реке Ассе в Ингушетии найдено тело 68-летнего мужчины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружено тело 68-летнего мужчины, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону на платформе Telegram. Поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

В 15:54 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступила информация о том, что <...> в реке Ассе местные жители извлекли тело мужчины, — отметили в ведомстве.

Происшествие зафиксировано в селении Нестеровском Сунженского района. В поисково-спасательных работах задействованы четыре человека и одна единица техники. Специалисты продолжают поиски второго человека, который, по предварительным данным, мог утонуть.

Спасательные операции проводят сотрудники Ингушского спасотряда. Данные о конкретных обстоятельствах происшествия пока не разглашаются, так как расследование находится на стадии уточнения.

Ранее в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка после того, как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

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