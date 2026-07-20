Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил

Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил Девушка утонула в машине на озере под Красноярском

В Красноярском крае 23-летняя девушка погибла в результате падения автомобиля в озеро Песчанка, сообщили в региональном управлении СК России. Пострадавшая приехала отдыхать с друзьями.

Одна из участниц поездки решила отдохнуть в салоне легкового автомобиля, оставленного на наклонной поверхности. Владелец транспортного средства зафиксировал авто включенной передачей. Двигатель самопроизвольно запустился, что привело к движению машины и ее сползанию в воду.

Пассажирка оказалась запертой внутри тонущего кузова, не сумела покинуть салон и захлебнулась. Начата доследственная проверка.

Ранее пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский. Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело.

До этого подросток утонул в Волге в Астраханской области, когда пытался достать уплывший мяч. Трагедия произошла в районе села Каменный Яр, где четверо подростков играли в футбол на берегу. По словам очевидцев, 14-летний школьник плохо плавал.