Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:36

Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил

Девушка утонула в машине на озере под Красноярском

Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярском крае 23-летняя девушка погибла в результате падения автомобиля в озеро Песчанка, сообщили в региональном управлении СК России. Пострадавшая приехала отдыхать с друзьями.

Одна из участниц поездки решила отдохнуть в салоне легкового автомобиля, оставленного на наклонной поверхности. Владелец транспортного средства зафиксировал авто включенной передачей. Двигатель самопроизвольно запустился, что привело к движению машины и ее сползанию в воду.

Пассажирка оказалась запертой внутри тонущего кузова, не сумела покинуть салон и захлебнулась. Начата доследственная проверка.

Ранее пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский. Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело.

До этого подросток утонул в Волге в Астраханской области, когда пытался достать уплывший мяч. Трагедия произошла в районе села Каменный Яр, где четверо подростков играли в футбол на берегу. По словам очевидцев, 14-летний школьник плохо плавал.

Регионы
Красноярский край
утонули
погибшие
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: ситуация улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита черешни
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.