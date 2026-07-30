Москвич сорвал многомиллионный куш в лотерее, не угадав ни одного числа

Москвич сорвал многомиллионный куш в лотерее, не угадав ни одного числа В Москве мужчина дважды за полгода выиграл в лотерее крупную сумму денег

Житель Москвы дважды за менее чем полгода выиграл в лотерею крупную сумму, заявили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Мужчина стал обладателем суперприза в размере 24,6 млн рублей в 172133-м тираже лотереи «Все или ничего», не угадав ни одного числа.

До этого ему уже везло выигрывать приятные суммы: в 25119-м тираже лотереи «Рапидо Ультра» — 700 тыс. рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода, — отметили в пресс-службе.

Сам победитель объяснил свой успех везением и поддержкой родных. Он рассказал, что когда увидел восьмизначную сумму выигрыша в личном кабинете, не мог позволить себе бурно отреагировать на людях. Позже москвич купил бутылку шампанского и отметил это событие c семьей.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Краснодарского края выиграла 10 млн рублей в лотерею, задув свечи на торте на день рождения. Выигрыш стал одним из желаний россиянки. Она планирует купить на эти деньги дом для дочери, а также заняться своим здоровьем.

До этого стало известно, что мошенники разработали новую схему для обмана граждан через специализированные сайты, имитирующие проведение «беспроигрышных» лотерей. Злоумышленники активно распространяют в соцсетях ссылки на такие ресурсы, чтобы выманить у пользователей конфиденциальную информацию.