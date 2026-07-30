Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 10:10

Москвич сорвал многомиллионный куш в лотерее, не угадав ни одного числа

В Москве мужчина дважды за полгода выиграл в лотерее крупную сумму денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Москвы дважды за менее чем полгода выиграл в лотерею крупную сумму, заявили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Мужчина стал обладателем суперприза в размере 24,6 млн рублей в 172133-м тираже лотереи «Все или ничего», не угадав ни одного числа.

До этого ему уже везло выигрывать приятные суммы: в 25119-м тираже лотереи «Рапидо Ультра» — 700 тыс. рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода, — отметили в пресс-службе.

Сам победитель объяснил свой успех везением и поддержкой родных. Он рассказал, что когда увидел восьмизначную сумму выигрыша в личном кабинете, не мог позволить себе бурно отреагировать на людях. Позже москвич купил бутылку шампанского и отметил это событие c семьей.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Краснодарского края выиграла 10 млн рублей в лотерею, задув свечи на торте на день рождения. Выигрыш стал одним из желаний россиянки. Она планирует купить на эти деньги дом для дочери, а также заняться своим здоровьем.

До этого стало известно, что мошенники разработали новую схему для обмана граждан через специализированные сайты, имитирующие проведение «беспроигрышных» лотерей. Злоумышленники активно распространяют в соцсетях ссылки на такие ресурсы, чтобы выманить у пользователей конфиденциальную информацию.

Москва
Россия
лотереи
выигрыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей
Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии
В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд
«Подумать и решить»: в ЕС пересматривают подход к санкциям против России
В США заявили о расколе в конгрессе из-за антироссийских санкций
ВСУ не смогли удержать еще один населенный пункт под натиском «Севера»
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.