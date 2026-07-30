Зоопсихолог дала совет, как подготовить питомца к ребенку в семье

В случае пополнения в семье лучше заранее принести питомцу вещи новорожденного — это позволит животному «познакомиться» с будущим соседом в спокойной обстановке, посоветовала в беседе с LIFE.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Кроме того, эксперт порекомендовала постепенно приучать собаку или кошку к новым звукам, например включать ему аудиозаписи детского плача. Новые предметы — коляску, автолюльку и другие — при этом следует оставить в доступном месте, чтобы любимец смог исследовать их.

Появление в доме новорожденного — событие, которое меняет привычный уклад жизни не только у родителей, но и у питомца. Знакомство [животного] с малышом требует постепенности. С собакой хорошо работает метод положительных ассоциаций. Как только питомец спокойно ведет себя рядом с ребенком, его стоит поощрить лакомством или похвалой, чтобы у него сформировалась связь между присутствием малыша и приятными эмоциями. Первые встречи должны проходить спокойно, под постоянным контролем взрослых и быть непродолжительными. С котом эта схема работает иначе — дайте ему возможность самостоятельно выбрать момент сближения. Не стоит подносить животное к ребенку насильно, — подчеркнула Капустина.

Новую мебель — детскую кровать, пеленальный стол и не только — лучше расставить таким образом, чтобы личное пространство питомца осталось нетронутым. В противном случае резкие перестановки в доме вызовут у него стресс. Помимо этого, крайне важно по возможности максимально сохранить привычный распорядок дня животного, в том числе прием пищи, прогулки и игры в определенное время. Именно эти простые ритуалы и предсказуемость лежат в основе спокойствия любимцев, заключила психолог.

Ранее Капустина заявила, что кошку можно оставить одну дома на два дня, если заранее позаботиться о достаточном количестве еды и воды, а также досуге для питомца. По ее словам, главное в такой ситуации — обеспечить животное возможностью самостоятельно занимать себя во время отсутствия хозяев.