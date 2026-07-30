Психолог назвала норму физической активности для ребенка Психолог Наумова: дети должны заниматься физкультурой не менее 60 минут в день

Дети должны уделять физической активности не менее 60 минут ежедневно, заявила NEWS.ru психолог, нейропсихолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова. Однако, по ее словам, около 80% подрастающего поколения не соблюдает эту норму.

Регулярные прогулки и контакт с природой помогают снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует подрастающему поколению не менее 60 минут физической активности ежедневно. Однако, по оценкам экспертов, до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо. Таким образом, среда, которая сама мотивирует ребенка гулять, играть и заниматься спортом, становится важным фактором здорового развития, — поделилась Наумова.

Сооснователь компании «Ноко» Олег Герасимов, в свою очередь, отметил в беседе с NEWS.ru, что практически треть детей проводит свыше четырех часов в день со своим гаджетом. По его словам, подавляющее большинство родителей хотели бы, чтобы их ребенок чаще бывал на свежем воздухе.

Основной причиной покупки загородного участка с последующим строительством на нем жилого дома 64% опрошенных назвали природу и свежий воздух. Среди ключевых недостатков урбанизированной среды 32% родителей выделили большое количество автомобилей и небезопасные дворы, а 28% — чрезмерное увлечение нового поколения гаджетами. При этом 66% респондентов сообщили, что их дети проводят перед экраном более двух часов в день, а 34% — свыше четырех. Почти все участники опроса (98%) хотели бы, чтобы ребенок чаще бывал на улице, — сказал Герасимов.

Ранее психолог Михаил Зотов заявил, что подростки могут грубить из-за стресса, возрастных перемен или особенностей обстановки. По его словам, дети часто подражают поведению окружающих.