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30 июля 2026 в 11:51

Пригожин назвал альтернативу мессенджеру Telegram

Пригожин: россияне могут вернуться к радио и телевидению вместо Telegram

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Возможное прекращение работы Telegram после предъявления обвинений против основателя мессенджера Павла Дурова могут вернуть пользователей к использованию «классических инструментов», рассказал в эфире РБК продюсер Иосиф Пригожин. Он предположил, что при сбоях в работе современных платформ люди могут вновь обратятся к радио и телевидению.

Был период, когда появилось много инструментов и возможностей. И в один момент эти все возможности, все эти инструменты начинают ломаться. Как быть дальше — ну, трудно сказать. Ну, мы привыкли к классическим инструментам — радио, телевидение. Ну, будем ими пользоваться, наверное, — предположил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мессенджеру нет необходимости прекращать работу в России из-за обвинений против Дурова. Он отметил, что предприниматель не был причастен к противоправным действиям, которые злоумышленники осуществляли на платформе.

Также Милонов заявил, что Дуров может избежать преследования в России после обвинений в содействии террористической деятельности, если подпишет контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Парламентарий отметил, что атлетичное телосложение бизнесмена позволит ему хорошо справиться со службой.

Шоу-бизнес
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Иосиф Пригожин
Telegram
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