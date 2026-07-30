Звезду сериала «Постучись в мою дверь» заподозрили в связях с криминалом Актера Бюрсина доставили в полицейский участок из-за криминального дела

Турецкий актер Керем Бюрсин был доставлен в полицейский участок для дачи показаний по криминальному делу, сообщает издание DiziMedia. Его подозревают в участии в преступной группировке. Артист известен по ролям в таких сериалах, как «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца» и «Если сильно полюбишь».

Стамбульская генеральная прокуратура провела масштабное расследование преступной организации Ahbap. У них есть несколько версий: либо Бюрсин является участником группировки, либо он находится там в роли информатора.

Ранее турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет от алкогольного отравления. Она известна своими ролями в сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья». Концентрация алкоголя в крови Иртем составила 395 миллиграммов на децилитр. Такая доза смертельна для организма. Официальной причиной гибели стало отравление этиловым спиртом.

До этого звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, известный по ролям в проектах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая», признался, что мечтает выучить русский язык. Однако артист добавил, что это пока дается ему с большим трудом.