Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 11:00

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» заподозрили в связях с криминалом

Актера Бюрсина доставили в полицейский участок из-за криминального дела

Керем Бюрсин Керем Бюрсин Фото: IMAGO/Cinzia Camela/LiveMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Турецкий актер Керем Бюрсин был доставлен в полицейский участок для дачи показаний по криминальному делу, сообщает издание DiziMedia. Его подозревают в участии в преступной группировке. Артист известен по ролям в таких сериалах, как «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца» и «Если сильно полюбишь».

Стамбульская генеральная прокуратура провела масштабное расследование преступной организации Ahbap. У них есть несколько версий: либо Бюрсин является участником группировки, либо он находится там в роли информатора.

Ранее турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет от алкогольного отравления. Она известна своими ролями в сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья». Концентрация алкоголя в крови Иртем составила 395 миллиграммов на децилитр. Такая доза смертельна для организма. Официальной причиной гибели стало отравление этиловым спиртом.

До этого звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, известный по ролям в проектах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая», признался, что мечтает выучить русский язык. Однако артист добавил, что это пока дается ему с большим трудом.

Шоу-бизнес
Турция
сериалы
кино
полицейские
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар во Франции уничтожил 185 домов и вызвал скандал
В Европарламенте заявили о возможном изменении политики Армении
Суд огласил приговор фигуранту дела о подрыве основателя «Арбата»
Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей
Невролог назвал неочевидный фактор, ускоряющий старение мозга
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии
В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.