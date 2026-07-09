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09 июля 2026 в 12:14

Звезда турецких сериалов напилась до смерти

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла от алкогольного отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет от алкогольного отравления, следует из заключения судебно-медицинской экспертизы, пишет издание Hürriyet. Актриса известна своими ролями в сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».

По данным издания, концентрация алкоголя в крови Иртем составила 395 миллиграммов на децилитр. Такая доза смертельна для организма. Официальной причиной гибели стало отравление этиловым спиртом.

Тело актрисы обнаружили 15 июня в ее доме в Стамбуле. После вскрытия Иртем тело передали ее отцу Вуралу Иртему. Похороны погибшей прошли на кладбище Еникей в городе Кушадасы.

Ранее полиция Стамбула задержала актера Бурака Дениза во время антинаркотической операции. Вместе с ним правоохранители также арестовали рэпера Эндера Эроглу, актера Ибрагима Челиккола, поп-исполнителей Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафу Джеджели, модельера Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсера Илькая Сенджана. Турецкие силовики не опубликовали точных данных о конкретном эпизоде, времени, месте или доказательствах преступлений.

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