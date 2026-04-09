Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно

9 апреля во время антинаркотической операции полиция Стамбула задержала турецкого актера Бурака Дениза, известного по картине «Королева ночи», сообщил канал Habertürk TV. Что об этом известно, распространяет ли Дениз наркотики, в чем его подозревают?

Задержание Бурака Дениза 9 апреля, что известно, наркотики

Источник в городской прокуратуре 9 апреля сообщил Habertürk о задержании Бурака Дениза. Всего прокуратура выдала ордер на арест 14 подозреваемых, из которых 11 уже находятся под стражей. В числе задержанных во время антинаркотических мероприятий оказался турецкий рэпер Эндер Эроглу (псевдоним Норм Эндер. — NEWS.ru). Двое объявлены в розыск, еще один находится за границей.

7 апреля в Стамбуле также проходил антинаркотический рейд, тогда задержали девять звезд турецкого шоу-бизнеса. Среди них оказались актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеджели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан. Их подозревают в незаконном хранении или употреблении наркотиков, а также в создании условий для их употребления.

Телеканал A Haber сообщил, что по месту проживания Бурака Дениза обнаружили 1 грамм марихуаны, однако прокуратурой эта информация не подтверждена.

Турецкие медиа не публикуют подробной фабулы отдельно по каждому фигуранту, включая Бурака Дениза: нет официально раскрытых данных о конкретном эпизоде, времени, месте или доказательствах преступлений.

27 марта стало известно, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. В отношении актрисы был выписан ордер на арест, но она в это время находилась за рубежом. Об ордере на свой арест артистка узнала из СМИ. По прибытии в Турцию она сдала анализы и дала показания правоохранителям.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Одним из арестованных на конец марта был артист Джан Яман — звезда сериала «Эль Турко».

Что известно о карьере Бурака Дениза, как он прославился

Бурак Дениз — один из самых известных молодых актеров турецких сериалов. Он начал карьеру в начале 2010-х с эпизодических ролей, впервые привлек внимание после съемок в сериале «Милые обманщицы». Прорывом для него стал проект «Любовь не понимает слов», где он сыграл главную роль. Сериал получил высокие рейтинги и широкое распространение за пределами Турции, что обеспечило актеру международную узнаваемость.

Закрепить успех Денизу помогла работа в драме «Наша история» — адаптации британского шоу «Бесстыдники» (более известен его американский ремейк «Бесстыжие». — NEWS.ru). Здесь Дениз отошел от образа романтического героя и продемонстрировал более сложную драматическую игру. В дальнейшем актер продолжил сниматься в популярных проектах, включая «Марашанец» и «Шахраман». В этот же период начал сотрудничать с Netflix.

