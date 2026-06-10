«Когда мне страшно, я молюсь»: Ника Здорик об СВО, «Ландышах», Дружининой

Актриса Ника Здорик стала популярна благодаря роли Кати в сериале «Ландыши». Ленту, которую зрители и журналисты называют первым «народным высказыванием об СВО», показали онлайн-кинотеатр Wink, Первый канал и СТС. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручила Здорик статусную премию в номинации «Лучшая актриса сериала». На Забайкальский Международный кинофестиваль (ЗМКФ) Ника прилетела с социальной миссией — на встречу с женами бойцов СВО. О письмах от них, триумфе «Ландышей» и работе с режиссером Светланой Дружининой актриса рассказала в интервью NEWS.ru.

О чем жены бойцов СВО пишут Нике Здорик

— Жены бойцов СВО пишут вам письма. Какая история вас больше всего тронула?

— Абсолютно каждая. Это истории живых людей, и каждая из них оставляет во мне боль. Многие говорят, что после второго сезона «Ландышей» у меня изменились глаза. Пишут, что я повзрослела. Это действительно так, хотя между сезонами прошло всего полгода.

Недавно мне написала девушка, что благодаря нашей картине ей захотелось жить. «Я просто умирала каждый день, спасибо, что подарили мне силы и надежду», — поделилась она. Ее муж, к сожалению, погиб.

Хейтеры пишут, что наш сериал — это якобы пропаганда. Мне хочется взять их за руку — не для того, чтобы что-то доказать, а чтобы они почувствовали тепло и снова стали людьми. Хотелось бы привести их на встречу с женами бойцов СВО: чтобы они послушали и задумались, о том, что на самом деле сейчас находит отклик в сердцах людей, что такое истинное творчество. Это — те фильмы, которые заставляют надеяться, любить и ждать.

— А как вы справляетесь со своими эмоциями?

— Честно говоря, сначала я не умела. У меня были панические атаки, они до сих пор меня посещают. В такие моменты я прихожу к Богу. Когда мне страшно, я молюсь… Но я справляюсь. Конечно, я никогда не думала, что ко мне придет такая узнаваемость. Я к ней очень ответственно отношусь. Я отдаю отчет своим действиям.

Ника Здорик Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Что Ника Здорик сказала о триумфе сериала «Ландыши» на премии АПКиТ

— В чем, на ваш взгляд, заключается социальная значимость сериала «Ландыши»?

— Это история о вере, надежде и любви в контексте нашего времени.

— Нужно ли современной киноиндустрии снимать больше патриотических фильмов?

— Я считаю, что современному кинематографу нужно больше снимать про людей. Реальные истории, которые будут нести в себе правильные ценности, и самое главное — любовь. Неподдельную, правильную, настоящую, русскую, которая отличается от любви других наций. Таких женщин, как в России, больше нигде нет!

Возможно, я нестандартно размышляю для современной молодежи. Но мне неинтересно, например, сниматься в триллерах, боевиках, или играть поверхностных дурочек. Хочется хотя бы на чуть-чуть попробовать вылечить души [настрадавшихся] людей. Сейчас я снимаюсь в сериале «Югославия», где играю роль сербской журналистки. Для меня эта работа — про смену образа. Но все-таки моя душа принадлежит мелодраме.

— Недавно «Ландыши» стали триумфатором АПКиТ, хотя раньше ленту не баловали премиями киноиндустрии. Как вы к этому относитесь?

— Действительно, нас игнорировала индустрия. У них была своя тусовка, в которую мы не входили. Мне было даже интересно, какие премии нас выделят, а какие — проигнорируют. Если продюсеры любят цифры, то по этому показателю мы всех побили. У первого сезона больше 100 млн просмотров, у второго — больше 110 млн. Как бы то ни было, наш главный критик — зритель. Мы работаем для людей.

Приятно, что нас наградили. Влияет ли это глобально на мою жизнь? Нет. Самая крутая и дорогая награда, которую не купишь за деньги — народная любовь.

Ника Здорик в фильме «ЛАНДЫШИ. ВТОРАЯ ВЕСНА» Фото: СТС

Чем Нике Здорик запомнилась работа со Светланой Дружининой

— Первую крупную роль вы сыграли в фильмах «Гардемарины. 1787. Мир» и «Гардемарины. 1787. Война» кинорежиссера Светланы Дружининой, которую вы с тех пор называете своей «киномамой». Светлана Сергеевна — требовательный режиссер?

— Светлана Сергеевна — та женщина, в которой я вижу немного себя, на которую равняюсь в профессиональном плане. Ей 90 лет, но она невероятно энергична! А как она танцует, вы видели хоть раз? Наши разговоры с нею могут длиться часами. Она мне звонила после каждой серии «Ландышей». При этом, если она и критикует, то делает это очень по-доброму.

Вообще, после работы со Светланой Сергеевной мне ничего не страшно. Скажем, на съемках «Гардемаринов» все актрисы спали в железных бигуди, чтобы «волна» на волосах выглядела естественной. Когда Дружинина увидела, что гример крутила нам волосы на папильотку (небольшой жгут ткани, на который до изобретения бигуди накручивали пряди волос для завивки. — NEWS.ru), то ее сильно отругала. После этого Светлана Сергеевна каждый вечер вызывала всех актрис к себе, и сама крутила нам волосы на железные бигуди. В общем, было «весело».

Правда, я с ужасом смотрю на себя в «Гардемаринах», и думаю: «Какая маленькая, неуверенная, что-то мямлит себе под нос». Сейчас-то уже, конечно, у меня есть опыт, понимаю, какой путь прошла. Я благодарна Светлане Сергеевне, за то, что в той маленькой девочке, сильно жаждущей работы, она разглядела исполнительницу главной роли.

Ника Здорик перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

— Вы сказали, что видите в Дружининой «немного себя». В чем вы похожи, на ваш взгляд?

— На самом деле, в первый раз она сама мне сказала: «Ты — это маленькая я». Когда я начала пересматривать ее работы в молодости, то поняла, что мне близка ее энергетика. Хочу выглядеть в 90 так, как выглядит она. В ней есть характер, чувство правды. Она научила меня работать до последней капли крови. Мы уезжали с площадки полумертвыми, а Светлана Сергеевна бегала, улыбалась.

Очень важно, кто у тебя будет первым учителем, потому что во многом это задает направление по жизни и в карьере. Я очень рада, что моя первая большая работа случилась именно со Светланой Сергеевной. Да, мне было сложно, я плакала чуть ли не после каждой смены. Но получила огромный опыт.

Помню, как я очень переживала перед съемками сцены с Михаилом Сергеевичем Боярским, и не могла запомнить даже двух слов. Мозг отключился из-за волнения. По сценарию, мне надо было случайно удариться головой, но я все делала «не так». В итоге у нас было около 20 дублей. В какой-то момент я даже разрыдалась. Но потом собралась, и все получилось.

— Как сложились ваши отношения с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым?

— Мы поддерживаем общение на мероприятиях, днях рождения Светланы Сергеевны. Они следят за моим творчеством, поздравляли с ролью в «Ландышах», говорили, что это — настоящая работа.

Если честно, то очень немногие коллеги за меня порадовались. Некоторые вовсе перестали общаться. Думаю, дело в том, что большинство людей не умеют радоваться чужому успеху. Я к этому спокойно отношусь. Не подпускаю близко к себе — у меня всего две подруги. Есть коллеги, люди, с которыми общаюсь — с кем-то больше, с кем-то — меньше. Поэтому меня не предавали, не бросали. Я просто живу и двигаюсь вперед. У меня есть планы, я мечтаю о своей семье, и эти мысли меня греют.

Ника Здорик на премьере сериала «Аутсорс» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

— На ЗМКФ вы приехали с социальной миссией. На какие еще проблемы, помимо важной темы поддержки семей бойцов, вы могли и хотели бы обращать внимание общества?

— Я переживаю за больных деток, которым нужно помогать, за стариков. Я — про чувства, душу и семью, а не про политику или криминал, эти темы мне абсолютно не интересны. Сейчас я езжу в регионы, общаюсь с женами героев СВО, и это стало моей миссией. По крайней мере, на ближайшее время.

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