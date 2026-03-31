Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина

Народная артистка России Светлана Дружинина в 90 лет продолжает посещать фестивали и светские мероприятия. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Дружинина

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В 1955 году окончила хореографическое училище при Большом театре, но ей пришлось уйти из балета из-за травмы руки.

Дружинина дебютировала на экране в 1955 году в фильме «За витриной универмага», после съемок в котором поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Также она играла в лентах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах» и других. В 1965 году артистка начала карьеру режиссера и сняла фильмы «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

Дружинина с 1958 года состоит в браке с кинооператором Анатолием Мукасеем. Супруги познакомились во время обучения во ВГИКе. В 1958 году у пары родился сын Анатолий, в 1966 году — Михаил. По словам режиссера, секрет их счастливой с супругом жизни кроется в любви.

«Нужно любить себя, любить своего мужа, любить своих детей, любить жизнь», — заявила она.

Что известно о конфликте Дружининой с внуком

Старший наследник Дружининой погиб в 28 лет, у него остался сын Даниил. Спустя несколько лет ушла из жизни мать мальчика. Артистка вместе с мужем оформили опеку над внуком.

В 2019 году Даниил Мукасей появился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ и потребовал от Дружинной продать апартаменты матери.

«Громом среди ясного неба в 2019 году стал скандал. Даниил разругался со Светланой Сергеевной. Он бросил институт и уехал в Индию заниматься творчеством. Потом продал жилье покойной матери — коммуналку в центре Москвы. Даниил признался, что нигде не работает, а просто встает утром и занимается своими делами, живя одним днем. Светлана Сергеевна рассказывала, что судьба внука — это ее большая боль», — сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

В 2020 году внук Дружининой принял участие в программе «Мужское/Женское» и рассказал, что средства от продажи квартиры вложил в бизнес и на написание авторских песен. Мужчина признался, что хочет наладить отношения с семьей.

Что известно о состоянии здоровья Дружининой

В 2024 году Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Светланы Дружинной якобы из-за проблем с легкими на фоне онкологии. Тогда артистка призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что она «всех переживет».

На протяжении 2025 года также неоднократно появлялись слухи о госпитализации режиссера и ее супруга, однако она в беседе с NEWS.ru опровергала их.

«Вы, [СМИ], несете какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал», — сообщила она.

Почему Дружининой жаль Пугачеву

Светлана Дружинина считает, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты сами себя наказали, поскольку со временем им придется столкнуться с невостребованностью за границей. При этом режиссер не стала скрывать, что ей жалко народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. Она в свое время была достоянием страны. Но она сама себя наказала, отказала сама себе в той заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна, ну похлопают ей там три раза», — заявила она.

Дружинина признавалась, что после начала СВО размышляла о том, можно ли было решить конфликт другим способом и убедилась, что спецоперация необходима.

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: „Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо“», — поделилась артистка.

Чем сейчас занимается Дружинина

Светлана Дружинина на настоящий момент не работает над новыми фильмами, однако активно принимает участие в кинофестивалях, съемках на телевидении и посещает творческие мероприятия.

В январе режиссер появилась на вручении премии «Золотой орел» и произвела фурор. Присутствующие на мероприятии журналисты отметили, что она, «стройная как девочка, проплыла на красной дорожке фестиваля».

Артистка рассказывала, что никогда не делала пластических операций. По словам Дружининой, секрет ее молодости заключается в правильном образе жизни.

«Очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки. Никогда! И вам не советую! Мой секрет — правильное питание, физкультура, контрастный душ», — делилась она.

